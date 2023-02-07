Генерал СБУ заявил о серьезных потерях украинской армии под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, об этом заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в интервью изданию Politeka.

«В генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города», - сказал Ягун.

Он подчеркнул, что «те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили».

По его словам, отступление из Артемовска стратегически неудачно для ВСУ.

Он пояснил, что они тогда окажутся не в очень выгодной ситуации. К сожалению, могут потерять некоторые высоты.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за январь 2023 года украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих.

Шойгу добавил, что вооруженные силы Украины также потеряли 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

6 февраля 2023 года полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам о 257 тысячах погибших с украинской стороны с начала боевых действий на территории Украины.

Также 6 февраля турецкое издание Hurseda Haber, ссылаясь на данные израильской разведки, опубликовала цифры потерь ВСУ: погибших 157 000 человек, погибших военных инструкторов НАТО (США и Великобритания) - 234, погибших солдат НАТО (Германия, Польша, Литва и т.д.) - 2 458 и погибших наёмников - 5 360.