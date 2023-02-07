Геофизик Виноградов допустил, что следующее землетрясение может произойти в Индонезии Фото: REUTERS

Страшное землетрясение произошло на востоке Турции рано утром 6 февраля. Трагичные последствия придется устранять еще долго: разрушены сотни домов, погибло более 3 тысяч человек, десятки тысяч раненых.

Директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов допускает, что катаклизм может повториться. Он назвал возможные места. Все они входят в список потенциально опасных, так как в этих местах высокая сейсмическая активность.

- Эпицентром всегда являлось Огненное кольцо вокруг Тихого океана. Там еще будут происходить землетрясения, но они не связаны с Турцией, — объяснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В красной зоне Индонезия, там тоже ощущаются подземные толчки, но не такие сильные, как в Турции.

Если толчки будут ощущаться, то не такие сильные, как зафиксированные 6 февраля.

- В ближайшее время не стоит ждать более серьезных землетрясений. Мы не видим опасности, - сказал эксперт.

Он также отметил, что подобное явление фиксируется на планете каждые два-три года, но обычно толчки не активные.

Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук Сергей Пулинец рассказал РИАМО, что подземные толчки в Турции будут ощущаться еще неделю.

А вот информация о том, что землетрясение на юге Турции привело к сдвигу литосферных плит на 3 м, является искаженной. На это в беседе с «Известиями» указал заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян