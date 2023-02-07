Названы главные уязвимые места техники НАТО, поступающей украинским войскам

Названы главные уязвимые места техники НАТО у украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд видов техники Североатлантический альянс, поставляемой Киеву, плохо показал себя в имеющихся погодных условиях. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков, приведя в пример большие сложности с бронированными машинами «Хамви», которые зачастую выходят из строя из-за перепадов температур, а также вязнут в мягких грунтах.

«В основном проблемы есть с бронированными машинами типа «Хамви». Они пришли в такой комплектации, которая неплохо показывала себя в теплых погодных условиях в Ираке, Афганистане, но здесь климат иной, перепады температур», - заявил он.

Специалист отметил, что техника также не в силах преодолеть распутицу, а застрявшие машины легко уничтожают Вооруженные силы (ВС) России. Кроме того, Леонков отметил, что при поступлении старых моделей вооружения возникают трудности с ремонтом, а также запчастями.

Тем временем офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские специалисты не умеют обслуживать западную военную технику. Как сообщал телеканал «360», по его словам, именно поэтому военная техника выходит из строя не только в бою, но и от небольших морозов.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление госсекретаря кабинета премьер-министра Венгрии Чабы Деметера заявил, что западные страны лицемерно ратуют за мир, накачивая Украину оружием