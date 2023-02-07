В Париже на акции протеста против пенсионной реформы начались беспорядки Фото: REUTERS

На манифестации против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки, об этом сообщило РИА Новости.

«Вскоре после начала шествия среди демонстрантов появились радикалы из движения black bloc. Они начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и взрывать петарды», - пояснило агентство.

Как отмечалось, что вмешалась полиция, которая стала оттеснять протестующих. Радикалы в ответ начали забрасывать правоохранителей стеклянными бутылками.

Уточнили, что в Париже проходит третья масштабная акция протеста против пенсионной реформы. По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в ней принимают участие 400 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года портал Actu Rennes сообщил, что сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией.

По оценкам крупнейшего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), многочисленная манифестация проходит в Марселе с участием около 200 тысяч человек, в Тулузе на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч протестующих.

20 января 2023 года восемь крупнейших профсоюзов во Франции призвали к акциям неповиновения в связи с намерением правительства страны повысить пенсионный возраст на два года – с 62 до 64 лет.

18 декабря 2022 года во Франции активисты устроили массовые акции протестов в Париже.