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НовостиПолитика7 февраля 2023 16:58

В Запорожье упал 700-летний дуб - самое старое дерево Украины

Дуб был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Дуб был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины

Дуб был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины

Фото: из соцсетей

Самое старое дерево в Украине - 700-летний дуб в Запорожской области упал в областном центре. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"В областном центре... упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины", - пишет Рогов.

Высота дуба превышала 36 метров, диаметр его ствола и кроны составляли 6 и 43 метра соответственно. По словам Рогова, возле дерева собирал в 1648 году войско Богдан Хмельницкий, а атаман Запорожской Сечи Иван Сирко с казаками писал под дубом письмо турецкому султану.

Украинское издание "Страна" пишет, что в 2006 году активист Александр Притула, который следил за состоянием дерева, призывал кронировать растение, то есть обрезать часть ветвей, чтобы облегчить их, однако, этого не сделали своевременно.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Рогов также сообщил, что Российские войска закрепились на новых позициях в Запорожской области и ведут их укрепление.