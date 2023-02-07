В Запорожье упал 700-летний дуб - самое старое дерево Украины

Дуб был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины Фото: из соцсетей

Самое старое дерево в Украине - 700-летний дуб в Запорожской области упал в областном центре. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"В областном центре... упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины", - пишет Рогов.

Высота дуба превышала 36 метров, диаметр его ствола и кроны составляли 6 и 43 метра соответственно. По словам Рогова, возле дерева собирал в 1648 году войско Богдан Хмельницкий, а атаман Запорожской Сечи Иван Сирко с казаками писал под дубом письмо турецкому султану.

Украинское издание "Страна" пишет, что в 2006 году активист Александр Притула, который следил за состоянием дерева, призывал кронировать растение, то есть обрезать часть ветвей, чтобы облегчить их, однако, этого не сделали своевременно.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Рогов также сообщил, что Российские войска закрепились на новых позициях в Запорожской области и ведут их укрепление.