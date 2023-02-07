Политолог Маркелов назвал "политической наивностью" разговор Японии по Курилам

Политолог Маркелов назвал "политической наивностью" разговор Японии о мирном договоре по Курильским островам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Япония снова заговорила о мирном договоре с Россией по Курильским островам. Политолог Сергей Маркелов отмечает, что эта тема является генетической травмой Токио и они возвращаются к ней с завидным постоянством.

Но при этом Япония присоединяется к новому пакету санкций против России, а значит, всецело поддерживает США. Сейчас о соблюдении ранее достигнутых договоренностей не может идти речи.

Маркелов подчеркивает, что Россия поставила точку, но Япония решила оставить последнее слово за собой.

- Это показатель политической наивности: мол, мы делаем вам гадости по приказу Штатов, но двигаемся в сторону мирового соглашения, - говорит политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он отмечает, что японские власти отчего-то полагают, что чем больше они будут давить на Россию, тем быстрее случится договор.

Скорее всего, разговоры о северных территориях – это просто попытка набрать политические очки внутри страны, а вот внешняя политика Японии обращена в сторону Штатов.

- Для «внутреннего рынка» у любого японского политика ноет старая курильская рана, вынуждающая идти в сторону мирного договора с Россией, — объясняет политолог.

Тем временем, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с "Известиями" отметил, что Япония, хоть и зависит от США, пытается отстаивать свою точку зрения по диалогу с Россией.

Ранее, японский премьер-министр Фумио Кисида назвал прискорбным, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о «северных территориях» остается нерешенным. Он намекнул, что стороны должны стремиться к заключению мирного договора, пишет RT.