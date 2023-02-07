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НовостиОбщество7 февраля 2023 17:12

Кинолог дал советы для продления жизни собаки

Кинолог Голубев рекомендовал для продления жизни собаки обучать ее командам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кинолог дал советы для продления жизни собаки

Кинолог дал советы для продления жизни собаки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для продления жизни собаке необходимо обучать ее новым командам, а также покупать так называемые умные игрушки. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, отметив также, что поддержат активность мозга и увеличат продолжительность жизни пса полноценные прогулки и правильный рацион питания.

«Не забывайте про умные игрушки и разучивание команд. Если мозг животного будет продолжать трудиться, это поможет ему жить дольше. Покупайте питомцу новые игрушки, ходите на прогулки, разучивая новые команды или повторяйте старые», - отметил он.

Голубев рекомендовал внимательно относиться к питанию собаки, указав на то, что их рацион должен быть сбалансирован, содержав все необходимые элементы. Пса необходимо регулярно водить к ветеринару для выявления болезней на первоначальном этапе. Кинолог советует показывать щенка ветеринару не менее одного раза в год, а взрослого питомца – по меньшей мере два раза в год.

«Конечно, глобально мы не всегда можем что-то изменить, но в наших руках сделать так, чтобы любимый пес как можно дольше находился рядом и жил свою счастливую жизнь», - отметил он.

Ранее Голубев посоветовал начинать воспитание щенка с самого раннего возраста. Как писал Life.ru кинолог отметил, что рано забирать щенка из семьи, то есть от матери и братьев-сестер, нельзя.

Зоопсихолог Жанна Кантова рассказала в беседе с «Пятым каналом» о методах коррекции агрессивного поведения кошек и собак. Как отметила эксперт, при нарушении лидерской иерархии в семье, собака будет бороться за внимание одного из членов семьи, обижая при этом других.