Кинолог дал советы для продления жизни собаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для продления жизни собаке необходимо обучать ее новым командам, а также покупать так называемые умные игрушки. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, отметив также, что поддержат активность мозга и увеличат продолжительность жизни пса полноценные прогулки и правильный рацион питания.

«Не забывайте про умные игрушки и разучивание команд. Если мозг животного будет продолжать трудиться, это поможет ему жить дольше. Покупайте питомцу новые игрушки, ходите на прогулки, разучивая новые команды или повторяйте старые», - отметил он.

Голубев рекомендовал внимательно относиться к питанию собаки, указав на то, что их рацион должен быть сбалансирован, содержав все необходимые элементы. Пса необходимо регулярно водить к ветеринару для выявления болезней на первоначальном этапе. Кинолог советует показывать щенка ветеринару не менее одного раза в год, а взрослого питомца – по меньшей мере два раза в год.

«Конечно, глобально мы не всегда можем что-то изменить, но в наших руках сделать так, чтобы любимый пес как можно дольше находился рядом и жил свою счастливую жизнь», - отметил он.

Ранее Голубев посоветовал начинать воспитание щенка с самого раннего возраста. Как писал Life.ru кинолог отметил, что рано забирать щенка из семьи, то есть от матери и братьев-сестер, нельзя.

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