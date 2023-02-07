Число погибших при землетрясении в Турции превысило 4,5 тысячи человек Фото: REUTERS

Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 4,5 тысячи человек.

Ранее глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщал о 3 703 погибших и 22 286 пострадавших.

Как писал сайт KP.RU, утром 7 февраля 2023 года турецкое издание Anadolu заявило, что количество погибших при разрушительном землетрясении в Турции увеличилось до 2921 человека.

6 февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное землетрясение, его сила равнялась 7,4 баллам.

Как уточнялось, что землетрясение также ощущалось в соседних с Турцией странах – Сирии и Ираке.

На тот момент указывалось, что жертвами землетрясения в Турции стали 912 человек, более 5 тысяч ранены.

Отмечалось, что подземные толчки ощущались в курортных городах турецкой Ривьеры – Адане, Аланье, Сиде, Анталье. По имеющимся на этот час сведениям, жертв и разрушений там нет.

Землетрясение, произошедшее в Турции, стало сильнейшим, произошедшим в стране за последние 100 лет наблюдений.