The Local Sweden: Дания направит Киеву снятые с вооружения танки Leopard 1A5 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания направит Киеву уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5, об этом сообщил портал The Local Sweden со ссылкой на Датское радио.

«Танки, ранее использовавшиеся датскими военными, должны быть подготовлены и отправлены на Украину…», - говорится в сообщении.

При этом отметили, что конкретное количество танков не указывается.

Издание подчеркнуло, ожидается, что военная техника будет отправлена Киеву в ближайшие месяцы.

Как уточнялось, более новая версия танка, модель Leopard 2, сейчас используется датскими военными.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года издание Der Spiegel сообщило, что правительство ФРГ одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Украине.

В статье отметили, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности передаст Украине 178 танков из запасов промышленных предприятий.

Предполагается, что танки будут доставлены уже летом 2023 года. Тем не менее уточняется, что основная часть техники прибудет не раньше 2024 года.

Ранее сообщалось, что Германия передает Украине устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для ВСУ.

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