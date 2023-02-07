Нидерланды вместе с ФРГ и Данией планируют передать Киеву порядка 100 танков Leopard 1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды вместе с ФРГ и Данией планируют передать Киеву порядка 100 танков Leopard 1, об этом сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен.

«Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы», - заявила Оллонгрен.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года Дания направит Киеву уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5.

При этом отметчалось, что конкретное количество танков не указывается.

Издание подчеркнуло, ожидается, что военная техника будет отправлена Киеву в ближайшие месяцы.

Также 7 февраля издание Der Spiegel сообщило, что правительство ФРГ одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Украине.

Предполагается, что танки будут доставлены уже летом 2023 года. Тем не менее уточняется, что основная часть техники прибудет не раньше 2024 года.

Ранее сообщалось, что Германия передает Украине устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для ВСУ.

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