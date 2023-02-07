"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок разрушений в Сирии после землетрясения

Снимок выполнен с помощью космического спутника "Канопус-В" Фото: REUTERS

"Роскосмос" по запросу МЧС России сделал спутниковый снимок разрушений в Сирии после масштабного землетрясения. Об этом сообщили в телеграм-канале госкомпании.

Предприятие организовало космический мониторинг последствий землетрясения в восточной части Анатолийского полуострова.

"Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории", - говорится в сообщении.

Снимок выполнен с помощью космического спутника "Канопус-В".

Напомним, заместитель главы Минздрава Сирии Ахмед Дмейрия сообщил, что количество погибших достигло 403 человек. Травмы получили еще 1284 человека. По официальной информации число жертв может увеличиваться в зависимости от работы спасательных групп по разбору завалов и поиску пропавших без вести.

В свою очередь президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание из-за сильного землетрясения на территории страны. По его руководством организованно совещание по оценке ущерба и жертв в результате катастрофы.

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