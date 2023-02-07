Невролог Давидов предупредил, что сотрясение головного мозга может привести в будущем к тревожно-депрессивному состоянию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрясение головного мозга часто не проходит бесследно. Кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Натан Давидов предупредил, что последствия травмы могут быть серьезными: от головных болей до посттравматической эпилепсии и тревожно-депрессивному состоянию.

Сотрясение – это легкая черепно-мозговая травма и при ней важно исключить костно-травматические изменения и внутримозговое кровотечение. Если травматических очагов и кровоизлияний нет, то вовсе не значит, что обойдется без последствий.

При сотрясении человек должен соблюдать рекомендации врача: важен покой, отсутствие физической нагрузки и информационной агрессии.

- Нужно отложить телефоны и гаджеты, не загружать мозг. Но если не следовать рекомендациям, то можно столкнуться с посттравматическими заболеваниями, – сказал «Газете.Ru».

Поэтому рекомендациям врача нужно следовать в этой ситуации неукоснительно.

Кстати, пища может спровоцировать сильные головные боли. Об этом рассказала врач-невролог, аллерголог, заведующая центром изучения боли АО «Медицина» Марина Василенко в беседе с РИАМО. К ним относятся чай, кофе, кола.

Ранее, врач-невролог объяснил, почему с годами учиться становится сложнее. Дело в том, что мозг человека после 20 лет полностью созревает. Его силы направлены в первую очередь на совершенствование уже созданных нейронных сетей и поиск простых решений для задач, пишет "Москва 24".

После 20 лет важно не перенапрягать головной мозг, так как это может привести к неврозам, депрессии, гормональным сбоям и другим проблемам со здоровьем, пишет газета "Известия".