Экс-советник Кучмы заявил, что украинские власти рассматривают мужское население только как «пушечное мясо» Фото: REUTERS

Политика Зеленского приведет Украину в скором времени к диктатуре, об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны», - отметил Соскин.

Эксперт отметил, что решение о продлении военного положения и приказа о мобилизации стало рычагамом киевского режима, который позволяют ему укреплять свою власть.

Он подчеркнул, что в свете этих указов можно говорить о том, что мужское население Украины теперь рассматривается только «как пушечное мясо».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года Олег Соскин заявил, что Украина находится в настоящее время в тяжелом положении и держится только благодаря военным поставкам от США и их союзников.

Он отметил, что Украина уже давно бы потерпела поражение, если бы западные страны во главе с США не выделяли им денежные средства и вооружение.

Ранее Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины.

Он призвал объявить импичмент Зеленскому. Кроме этого, Соскин заявил, что украинский лидер нарушил конституцию Украины.

Кроме того, экономист отметил, что действия президента Зеленского нарушают конституцию страны, за что ему должен быть объявлен импичмент.

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