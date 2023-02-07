Татьяна Тарасова поддержала сбор для пережившего ампутацию Романа Костомарова Фото: Евгения ГУСЕВА

7 февраля появилась новость, что российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали ступню на левой ноге, позже, ТАСС со ссылкой на свои источники в больнице добавил, что все таки врачам пришлось отнять и вторую ступню.

Эта новость шокировала всех коллег фигуриста, они как могут помогают ему, пока морально. Каждый готов сказать слова поддержки, а если будет надо, помочь материально.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова очень расстроилась, узнав, что фигурист остался без стоп.

- Он со всем обязательно справится. Он все сможет преодолеть. Главное – выжить, - сказала Татьяна Анатольевна «Абзацу».

Она каждый день звонила в больницу, чтобы узнать о состоянии Романа и теперь не знает, как быть дальше, но тоже готова помочь:

- Мы обязательно организуем сбор, все сделаем, лишь бы он был здоров, – сказала Тарасова.

Ранее, эксперты рассказали, из-за чего у Романа Костомарова могла развиться гангрена.