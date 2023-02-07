Татьяна Тарасова поддержала сбор для пережившего ампутацию Романа Костомарова
Фото: Евгения ГУСЕВА
7 февраля появилась новость, что российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали ступню на левой ноге, позже, ТАСС со ссылкой на свои источники в больнице добавил, что все таки врачам пришлось отнять и вторую ступню.
Эта новость шокировала всех коллег фигуриста, они как могут помогают ему, пока морально. Каждый готов сказать слова поддержки, а если будет надо, помочь материально.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова очень расстроилась, узнав, что фигурист остался без стоп.
- Он со всем обязательно справится. Он все сможет преодолеть. Главное – выжить, - сказала Татьяна Анатольевна «Абзацу».
Она каждый день звонила в больницу, чтобы узнать о состоянии Романа и теперь не знает, как быть дальше, но тоже готова помочь:
- Мы обязательно организуем сбор, все сделаем, лишь бы он был здоров, – сказала Тарасова.
Ранее, эксперты рассказали, из-за чего у Романа Костомарова могла развиться гангрена.