Чудом спаслись: как двое детей успели выскочить из подъезда дома в Ефремове за мгновение до обрушения

Двое детей выбежали из подъезда жилого дома в Ефремове за секунду до взрыва Фото: из соцсетей

Вечером 7 февраля 2023 года в городе Ефремов Тульской области произошла катастрофа - мощный взрыв из-за утечки газа в квартире на 4 этаже. "Комсомольская правда" поговорила с одним из очевидцев трагедии - 12-летней школьницей, которая рассказала как ее двое друзей чудом спаслись за считанные секунды до обрушения подъезда.

"У меня в этом доме друзья и знакомые живут. Двое как раз выходили из дома во время взрыва. Друг успел с лестницы спуститься буквально за минуту до этого. Откинуло сильно, но он особо не травмировался. Вместе с ним и подруга была, они оба упали от толчка", - говорит Вера (имя изменено, прим ред.).

По словам школьницы "ужас трагедии" разворачивался прямо на ее глазах. Она поделилась, как долго плакала, "очень сильно боялась, пока мама меня не забрала". Школьница рассказала, что видела падающие трупы с верхних этажей и обваливающиеся стены.

"Детей доставали на моих глазах. Прибежали мужчины, начали помогать своими силами. Мальчика одного с пятого этажа вытаскивали с помощью лестницы спасатели. Бабулю зажало между плитами. Люди прямо падали с верхних этажей. Трупы падали", - вспоминает Вера.

Один из очевидцев трагедии по имени Андрей рассказал KP.RU, как из-под завалов дома в Ефремове спасли ребенка. Самое главное, что малыш остался жив. Он пояснил, "мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач".