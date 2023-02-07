ТАСС: число погибших при обрушении подъезда в Тульской области возросло до пяти

МЧС Тульской области сообщало о гибели 4 человек, пока пятого не нашли под завалами дома в Ефремове Фото: из соцсетей

В жилом доме на улице Химиков в г. Ефремов Тульской области произошел взрыв в 16:46 по Москве, в результате которого при обрушении одного из подъездов погибло 4 человека. Такую статистику приводит ГУ МЧС Тульской области в своем телеграм-канале.

"На данный момент спасено 7 человек, по предварительной информации под завалами остается ещё один человек", - говорится в сообщении ведомства, отметив, что помимо погибших пострадало еще три жильца.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на представителей спасательной службы написало о гибели 5 человек.

"Достали тело еще одного погибшего. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается", - сказали в пресс-службе.

"Комсомольская правда" поговорила с одним из очевидцев трагедии - 12-летней школьницей, которая рассказала как ее двое друзей чудом спаслись за считанные секунды до обрушения подъезда. Первым выбежал друг девочки, следом - подруга, после чего произошел сильный взрыв. Волной детей откинуло на землю.

По словам школьницы "ужас трагедии" разворачивался прямо на ее глазах. Она поделилась, как долго плакала, "очень сильно боялась, пока мама меня не забрала". Школьница рассказала, что видела падающие трупы с верхних этажей и обваливающиеся стены.