Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Россия победит Украину

Ветеран США Дрейвен отметил, что западные страны "втянут мир и американцев в войну с Россией" Фото: Twitter.com

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил в своем Twitter, что Украину ждет поражение в конфликте с Россией.

"Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но этим дело не закончится. Запад не собирается принимать это спокойно", - пишет отставной военный.

По его мнению, при таком сценарии страны Запада "усилят пропаганду" и, в конечном итоге, операции под ложным флагом "втянут мир и американцев в войну с Россией". Вместе с тем он предрекает "биологических агентов или "массовые человеческие жертвы".

Сайт "КП" писал, что на протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией. Об этом написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его мнению, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.