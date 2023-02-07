В правительстве РФ опровергли публикации о давлении кабмина на Центробанк

Правительство РФ опровергает публикацию влиятельного американского СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщение американского информагентства Bloomberg о якобы давлении кабмина на Центральный Банк (ЦБ) в вопросе снижения ключевой ставки.

Беляков назвал это заявление «спекуляцией», направленной на то, чтобы попытаться повлиять на развитие ситуации в экономике.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале "Другой Беляков", который ведет официальный представитель главы федерального кабмина.

Американские журналисты ранее выпустили материал, в котором сообщили о том, что у Правительства РФ и Банка России якобы имеются серьезные разногласия по вопросам функционирования финансово-кредитной системы страны. Также агентство Bloomberg со ссылкой на неких неназванных источников сообщило о якобы имевшем место "давлении" кабмина на ЦБ.

Однако пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков заявил, что подобные сообщения с реальностью ничего общего не имеют. По его словам, кабмин РФ и Центробанк работают совместно и "действуют в рамках своих полномочий".

"Публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан. И такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", - резюмировал официальный представитель председателя российского правительства, призвав не воспринимать всерьез подобного рода публикации и руководствоваться официальной информацией.