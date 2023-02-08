США готовятся продать Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним

США решили продать почти два десятка установок HIMARS властям Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты решили продать Польше 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов. Информацию об этом официально распространил американский Госдепартамент.

"Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

В общей сложности Вашингтон продаст Варшаве 18 установок РСЗО HIMARS, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Сроки поставок этого вооружения Польше пока не озвучиваются.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что американские власти и военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов довольно цинично используют конфликт на Украине, чтобы испытать вооружение и боевую технику (речь идет о поставляемой Украине западной военной помощи, многие виды оружия из которой ранее испытать в боевых условиях никакой возможности не было). В частности, как отмечает влиятельный американский телеканал CNN, фактически территория Украины оказалась превращена в некую "лабораторию" по испытанию западного оружия, которого потом США могут продавать другим странам (как в случае с поставляемыми Польше РСЗО HIMARS).

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