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НовостиВ мире7 февраля 2023 21:19

США готовятся продать Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним

Решение о продаже РСЗО и боеприпасов уже официально утверждено на уровне Госдепа США
Александр КИСЛОВ
США решили продать почти два десятка установок HIMARS властям Польши

США решили продать почти два десятка установок HIMARS властям Польши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты решили продать Польше 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов. Информацию об этом официально распространил американский Госдепартамент.

"Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

В общей сложности Вашингтон продаст Варшаве 18 установок РСЗО HIMARS, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Сроки поставок этого вооружения Польше пока не озвучиваются.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что американские власти и военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов довольно цинично используют конфликт на Украине, чтобы испытать вооружение и боевую технику (речь идет о поставляемой Украине западной военной помощи, многие виды оружия из которой ранее испытать в боевых условиях никакой возможности не было). В частности, как отмечает влиятельный американский телеканал CNN, фактически территория Украины оказалась превращена в некую "лабораторию" по испытанию западного оружия, которого потом США могут продавать другим странам (как в случае с поставляемыми Польше РСЗО HIMARS).

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