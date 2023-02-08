Мама 3-летнего мальчика из Ефремова рассказала о чудесном спасении сына при взрыве газа

Трехлетний мальчик сумел чудом выжить в результате взрыва газа в жилом доме в городе Ефремове Тульской области. Также спастись удалось и его матери, которая находилась рядом со своим малышом. Их обоих живыми спасли при разборе завалов после взрыва.

По словам матери мальчика Анастасии Васильковской, ее и ребенка спасло лишь чудо. При этом и у нее самой нет никаких серьезных травм и повреждений.

"Вся наша квартира рухнула, осталась только одна кровать, на которой мы были. Ни потолка, ни пола. Одна кровать! Мы кое-как за нее держались, она стояла под наклоном. На нас плита упала. Я орала, ребенок плакал, у него кровь текла из головы. Нам мужчины помогли вылезти через дырку. Удивительно, но на мне ни царапины", - рассказала женщина журналистам KP.RU.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области. В результате случившегося обрушился один из подъездов местной пятиэтажки.

Известно, что в результате данного резонансного ЧП пять человек погибли, семерых спасатели извлекли из-под завалов. Местные власти ввели в Ефремове режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим.