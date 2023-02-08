В России появилась цифровая платформа ипотечных ценных бумаг Фото: Shutterstock

Сообществу финорганизаций России представили цифровую платформу ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) — разработку ДОМ.РФ, созданную при участии Ассоциации ФинТех. Инструмент позволяет банкам-оригинаторам оперативно и удобно подавать заявки на секьюритизацию. В дальнейшем кредитная организация может загружать и проверять регулярные отчеты в рамках сервисного обслуживания пула закладных.

В 2022 году рынок секьюритизации продолжал интенсивно развиваться. ДОМ.РФ — его доля на рынке ИЦБ более 98% — за год разместил рекордное количество выпусков ипотечных облигаций: 15 на общую сумму в 400 млрд рублей.

В 2023 году представители отрасли ждут активности в новом сегменте выпуска: речь про ипотечные ценные бумаги с покрытием в виде закладных по кредитам, которые выданы на покупку квартир в новостройках. Рост направления стал возможен благодаря принятым в конце 2022 года законодательным поправкам. Они облегчают выдачу закладных на договоры долевого участия и их последующую секьюритизацию.

В отрасли сформировался запрос на дальнейшее упрощение процесса секьюритизации. Поэтому ДОМ.РФ принял решение разработать и развивать цифровую платформу ИЦБ: как инструмент автоматизации взаимодействия участников выпуска и сопровождения сделок секьюритизации.

Заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик поделился, что в прошлом году пилотный доступ к платформе получил ряд оригинаторов. В настоящее время семь банков перешли на единый стандарт обмена данными. Шесть из них уже работают на платформе.

— Реализация новых возможностей секьюритизации потребует не только активного развития нашей платформы, но и перехода на единые отраслевые стандарты обмена данными. Это значительно ускорит развитие сферы электронных закладных и позволит создать единый цифровой пользовательский путь: например, участникам сделки не нужно будет погружаться в работу с данными, запускать вручную их проверку, вести коммуникацию с владельцем данных для их исправления, — объяснил Олег Комлик.

В основе платформы дата-центричный подход. Он выражается в том, что данные первичны и доступны на всех стадиях работы. А документы — производные от данных. За счет этого пользователь может понимать по каждому атрибуту происхождение, бизнес-смысл, особенности использования, и метрику качества. Как следствие растет технологичность, скорость обработки и расчетов с использованием сложных данных. Их можно вовлекать в решения новых бизнес-задач.