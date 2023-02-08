Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 6 тысяч человек

Мощнейшее землетрясение произошло в в Турции 6 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о том, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5 894 человек, число раненых - почти 35 тысяч.

Высокопоставленный турецкий чиновник подчеркнул, что данные цифры, к сожалению, нельзя считать окончательными - с большой долей вероятности, число погибших и пострадавших, скорее всего, вырастет.

"По состоянию на настоящее время можно озвучить новые данные: сейчас у нас 5 894 погибших, 34 тысячи 810 раненых", - пояснил Октай в эфире турецкого ТВ. Вице-президент Турции также публично поблагодарил все страны мира, которые приняли решение оказать Анкаре помощь в ликвидации последствий стихии.

Мощное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Сейсмологи называют прошедшее в Турции землетрясение одним из самых мощных на планете за последнее время.

Землетрясение в Турции совпало по времени с так называемым микролунием. На небе накануне ЧП засияла Микролуна – полная Луна, максимально отдалившаяся от Земли. Ведь расстояние между планетой и ее естественным спутником регулярно меняется – то увеличивается, то уменьшается. Литосферные плиты Земли «чувствуют» Луну. По мнению сейсмологов (Washington University in St. Louis), именно она влияет более всего - служит своеобразным приводом.