Политики ФРГ выступают против поставок боевых танков ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч жестко раскритиковал решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5, сравнив этот шаг с харакири.

По мнению Барча, никаких реальных причин и предпосылок для передачи Киеву танков у ФРГ в принципе не было. Теперь же, как полагает политик, высшее руководство Германии фактически делает все для того, чтобы страна стала участником вооруженного противостояния на Украине.

"Танковое харакири выходит на новый уровень, правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк", - отметил немецкий парламентарий, заявивший о том, что его мнение разделяет огромное число рядовых немцев.

Ранее в Германии прошли сразу несколько массовых митингов, участники которых потребовали от властей страны отказаться от поставок боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 киевскому националистическому режиму. В частности, участники протестной акции, состоявшейся в крупном немецком городе Мюнхен, считают передачу танков боевикам Вооруженных сил Украины главной политической ошибкой действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца и новоиспеченного министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Шольц и Писториус в свою очередь называют поставки немецких танков Украине вынужденным решением и подчеркивают, что подобные действия ни в коем случае не делают Германию стороной вооруженного конфликта.