ВМС США показали первые фото обломков сбитого китайского аэростата

Фото с места обнаружения аэростата Фото: из соцсетей

Военное командование Соединенных Штатов распространило первые фото обломков сбитого американскими ВМС американского беспилотника, который несколько дней находится в воздушном пространстве США.

Соответствующие фото размешены на страницах Военно-морских сил США в социальных сетях.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

В итоге спустя несколько дней по решению американского лидера Байдена американский разведывательный шар был сбит. Власти Соединенных Штатов пообещали тщательно изучить обломки аэростата, чтобы выяснить, каким оборудованием он был снабжен.

В Китае же называют реакцию Вашингтона на инцидент с шаром неадекватной и отмечают, что речь идет об обычно гражданском аэростате, который даже теоретически не смог бы нанести какого-либо время территории США.