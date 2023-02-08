В Соединенных Штатах рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину

Борис Ельцин край не доверительно общался с тогдашним американским лидером Фото: из соцсетей

Экс-президент США Билл Клинтон во время телефонного разговора с первым президентом России Борисом Ельциным обещал тесное сотрудничество между двумя странами. Такие данные обнародовал американский национальный архив.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — сказал тогда Клинтон Ельцину во время разговора. Информацию об этом распространил National Security Archive, ссылаясь на рассекреченные записи Госдепартамента США.

Ранее многочисленные эксперты и члены команды Ельцина также заявляли о том, что в 1990-е года Соединенные Штаты находил в "практически дружеских, дружественных отношениях с РФ". Однако, к примеру, по словам экс-премьера России Сергея Степашина, в действительности Вашингтону даже тогда не нужна была сильная Россия, поэтому, прикрываясь словами о дружбе, США лишь делали все для ослабления нашей страны.

А вдова Ельцина Наина считает, что желание сотрудничать у Клинтона было искренним, однако какие-то иные цели вполне могли преследовать представители американского политического истеблишмента и бизнес-элиты.