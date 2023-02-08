Байден считает, что спецоперация РФ на Украине стала испытанием для США

Джо Байден сделал важное заявление о ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон будет продолжать курс на военную поддержку Киева. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего традиционного послания к Конгрессу США.

Прямая трансляция мероприятия велась в эфире ключевых американских телеканалов (традиционное послание хозяина Белого дома к Конгрессу считается одним из важных событий политической жизни Соединенных Штатов).

В частности, Байден в послании к Конгрессу назвал спецоперацию РФ на Украине «испытанием на века» для США и всего мира, пообещал поддерживать Украину, сколько нужно.

Кроме того, по словам Байдена, политические силы США сохраняют единство в противодействии спецоперации РФ и по вопросу о поддержке Украины. По его мнению. периодически возможны какие-то трения и разногласия, но обе партии (и демократы, и республиканцы) считают, что Украина должна противостоять России, в том числе, при помощи американского оружия.

Также Байден подчеркнул, что США фактически объединили НАТО и выстроили "глобальную коалицию" для противодействия спецоперации РФ на Украине. В связи с этим он уверен, что на поле боя Киев сумеет добиться для себя приемлемых переговорных позиций.