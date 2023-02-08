Байден публично заявил о глобальной политической гегемонии США

Джо Байден уверен в несокрушимости и могуществе Соединенных Штатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден считает, что в настоящее время Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире и "ведут за собой весь остальном мир". Он убежден, что политической гегемонии США как минимум в ближайшее время совершенно точно не придет конец.

С соответствующим заявлением политик выступил в ходе своего традиционного послания к Конгрессу США, которое транслировалось в прямом эфире всех ведущих американских телеканалов.

"Демократические страны за последние два года стали сильнее, автократии — слабее, а США ведут за собой остальной мир", - пояснил Байден в своей большой речи перед американскими конгрессменами, дав понять, что намерен продолжать курс на международное доминирование и политическую гегемонию Соединенных Штатов.

Президент США добавил, что в настоящее время активно пошатнуть мировую стабильность пытаются Россия и Китай, однако, по словам Байдена, у Соединенных Штатов вполне получается достаточно успешно им противостоять и сводить все усилия Москвы и Пекина на нет.