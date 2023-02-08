В Китае считают, что Европа может смягчить санкции против РФ, чтобы не зависеть от США

В Китае придумали, как Евросоюз может избавиться от диктата США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США и зависимости от Вашингтона, если смягчит жесткие экономические санкции в отношении России. Такое мнение высказано в материале англоязычного китайского интернет-издания China Daily.

В материале китайских журналистов указано, что именно потенциальное смягчение антироссийских санкций может принести ЕС настоящий экономический суверенитет и неизбежно снизит зависимость Брюсселя от США.

Китайское СМИ полагает, что наибольшие тяжелые негативные последствия от санкций вынужден терпеть именно Европейский союз. Речь идет, в частности, о существенном росте инфляции, а также о возникшей нестабильности на нефтяном и газовом рынках.

Также в China Daily обращают внимание на то, что санкции против РФ были введены Брюсселем не по собственному желанию, а в знак солидарности с Соединенными Штатами. Но спустя год после введения санкций даже на Западе уже многим становится ясно. что путь санкционного давления на Москву совершенно точно не приведет к остановке военных действий на Украине, полагает автор статьи, вышедшей в китайском издании.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе своего традиционного ежегодного послания к Конгрессу Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтону удалось создать мощную антироссийскую коалицию. По словам политика, сделать это было необходимо для того, чтобы не дать России одержать победу в специальной военной операции на Украине.

Байден в послании к Конгрессу публично назвал спецоперацию РФ на Украине «испытанием на века» для США и всего мира, пообещал поддерживать Украину, сколько нужно. Также он похвастался, что именно Соединенные Штаты стали главным действующем лицом международной коалиции, оказывающей Киеву масштабную финансовую и военную помощь и поддержку.