Глава СНБО Украины Данилов призвал ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ

Алексей Данилов выступил с жестким антироссийским заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина могла бы уничтожить объекты, которые наносят ей ущерб, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — сказал Данилов в интервью агентству Reuters. При этом он говорил «об определенных пунктах», которые есть в России.

Он уточнил, что никакого консенсуса по поводу возможности нанесения подобных ударов в украинском руководстве в настоящее время нет. В связи с этим он полагает, что команде президента Украины Владимира Зеленского и высшему военному и политическому руководству страны в целом необходимо четко определить позицию по данному вопросу. Данилов пояснил, что считает, что нужно "действовать радикально и жестко", однако такое мнение разделяют далеко не все.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев публично заявил о готовности Москвы применять все виды оружия в случае ударов ВСУ по России. "Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия", - подчеркнул Медведев, уточнив, что любые попытки украинских боевиков использовать западное оружие для атаки на территорию РФ будут жестко пресекаться. В частности, одной из важнейших "красных линий" для российского руководства Медведев назвал возможные попытки Вооруженных сил Украины наносить удары по территории Крыма.