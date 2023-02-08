Что произошло в ночь на 8 февраля

Джо Байден сделал громкое заявление о ходе СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Байден считает, что спецоперация РФ на Украине стала испытанием для США и для всего мира. Американский лидер уверен, что США должны продолжать поддерживать Украину всеми силами.

Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 6 тысяч человек. Об этом рассказал вице-президент страны Фуат Октай.

Конфликт на Украине не завершится до тех пор, пока Запад не прекратит вести "прокси-войну" против Российской Федерации. С таким важным политическим заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции со своим сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

Джо Байден пообещал перейти к решительным действиям против Китая, если Пекин будет угрожать суверенитету США. По словам американского лидера, в таких ситуациях он готов действовать крайне жестко.

Совет Федерации и Госдума РФ хотят обратиться к парламентам мира из-за американских биолабораторий. Российский парламент призовет зарубежных коллег осудить военно-биологическую деятельность Пентагона.

Американский президент Джо Байден публично заявил о глобальной политической гегемонии США. По его мнению, "Соединенные Штаты ведут за собой весь остальной мир".