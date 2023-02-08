Премьер Японии Кисида заявил, что позиция Токио по Курилам не изменится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио по-прежнему намерен вести переговоры для того, чтобы «указать принадлежность» четырех Курильских островов, среди которых Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Текущая базовая позиция японского правительства - указать на принадлежность четырех островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», - заявил глава японского правительства.

Кисида отметил, что Токио продолжит переговоры с Москвой на основе уже достигнутых ранее договоренностей.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность нескольких островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи), заявляя о двусторонности Трактат о торговле и границах 1855 года. Мирного договора между Россией и Японией не существует, поэтому японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности этих островов.

Как писал сайт KP.RU, Япония обозначает претензии на часть российских Курил в своих ежегодных докладах о взаимоотношениях с другими странами «Синяя книга по дипломатии», называя их островами «на которые распространяется суверенитет нашей страны».