Экс-советник Пентагона заявил, что киевский режим в отчаянии подходит к своему концу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас киевскому режиму пришел конец, однако в Вашингтон не намерен этого признавать. Как он заявил Киев отчаялся до такой степени, что вербует детей в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит», - заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что население Украины в основном составляют мужчины, но многие из них не подготовлены для того, чтобы идти на фронт из-за слишком юного или напротив преклонного возраста. «Этот режим подходит к концу. На самом деле», - отметил он.

Экс-советник Пентагона считает, что ни один из американских политиков не признает крах киевского режима, поскольку данная тема успешно замалчивается. По его словам, сейчас США стоит «на пороге потенциального конфликта с Россией».

Напомним, накануне Макгрегор заявил, что НАТО ждет распад, если не начнутся скорые переговоры по украинскому кризису.