Milliyet: США втянули НАТО в украинский конфликт ради прибыли от продажи оружия Фото: REUTERS

США втянули НАТО в украинский конфликт, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, считает обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин.

- Вашингтон готов выступать глашатаем настоящей катастрофы. Причем с самого начала. Поэтому, Штаты, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. ... чем больше европейски страны окажутся вовлечены в конфликт, тем больше будут зависимы от США. А Америке это очень выгодно, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, - говорится в публикации.

Автор также считает, что американская сторона видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам.

До этого глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё в эфире радиостанции RMC выступал с заявлением, что Соединенные Штаты благодаря конфликту на Украине оказались в выгодном положении, в отличии от европейских стран..

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон хорошо зарабатывает на нынешнем украинском кризисе. По его словам, "ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов".