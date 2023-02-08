МИД России: США зациклились на санкциях в попытках сломить непокорную им Северную Корею Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пекин в своем стремлении подчинить себе Пхеньян «абсолютно зациклены» на санкционных ограничениях и обостряют ситуацию вокруг полуострова. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Петр Ильичев.

«В желании сломить непокорных северокорейцев они абсолютно "зациклены" на санкциях – как ооновских, так и своих собственных, которые не имеют ничего общего с международной законностью. В других направлениях политическая мысль не движется», - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Ильичев отметил, что неискреннее заявления о стремлении к миру не подкрепляются какими-либо реальными действиями, теряя смысл. По его словам, руководство главных союзников США в Северо-Восточной Азии послушно следует данной милитаристской логике.

Дипломат также заявил о незаинтересованности западных стран в поиске путей ослабления напряженности при соблюдении интересов региональных игроков, что, как он отметил, провоцирует новые волны напряженности.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин сказал о том, что Вашингтон привержен обязательствам по сдерживанию Северной Кореи, включая весь спектр средств, в том числе и ядерные возможности.