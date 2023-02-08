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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 5:49

В МЧС рассказали о ходе спасательных работ после взрыва газа в Тульской области

Спасатели МЧС за ночь разобрали половину завалов после взрыва газа в Тульской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В МЧС рассказали о ходе спасательных работ после взрыва газа в Тульской области

В МЧС рассказали о ходе спасательных работ после взрыва газа в Тульской области

Фото: из соцсетей

МЧС России рассказали о ходе поисково-спасательных работ в Тульской области, которые шли всю ночь. Отмечается, что поиск пострадавших еще продолжается, но к утру среды, 8 февраля, спасатели смогли разобрать уже половину завалов.

«Спасатели МЧС России продолжают поиск пострадавших, разбор завалов, участвуют в восстановительных работах в городе. К утру разобрано 40 куб.м. завалов из 80 куб.м. Психологи регионального спасательного ведомства оказывают помощь населению», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего в работах задействовано 408 человек, а также 114 единиц техники.

Напомним, подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Ефремове Тульской области в результате взрыва газа в минувший вторник, 8 февраля. Погибло пять человек.

«Комсомольская правда» пообщалась с одним из очевидцев произошедшего - 12-летней школьницей, рассказав как ее двое друзей чудом спаслись за считанные секунды до обрушения подъезда.