В Николаеве нашли морг для отправки тел военных «на органы» Фото: REUTERS

Киев «пускают на органы» неучтенных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) без признаков ранения в морге Николаевской городской больницы №1. Об этом РИА Новости рассказал активист подполья.

«В городском морге, на улице Володарского, появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат, без признаков ранения. Сами понимаете - уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать», - заявил подпольщик Николаева.

Подпольщик заявил, что по данным его соратников, которые были мобилизованы из Николаева, власти Украины не учитывают военных ни в каких реестрах или же в списках, при этом многие из солдат не выходят на связь с родными.

По его словам, он также не выходил на связь с конца 2022 года из-за активизации Службы безопасности Украины (СБУ), которая стала проводить обыски в Николаеве для выявления пророссийских граждан.

Напомним, ранее российские бойцы нашли на Артёмовском направлении изувеченные украинскими войсками тела наемников с отрезанными головами и кистями рук.