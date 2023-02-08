Жена Байдена публично поцеловала в губы мужа Камалы Харрис после послания президента США Конгрессу

Фото: скрин видео

В соцсетях и американских СМИ после послания президента США Джо Байдена Конгрессу началось активное обсуждение необычного инцидента.

Дело в том, что после речи главы государства на видео попал момент публичного поцелуя в губы первой леди Америки Джилл Байден с мужем вице-президента Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом. Об этом пишет New York Post.

- На кадрах запечатлено как жена Байдена пробирается через переполненные залы к мужу вице-президента Камалы Харрис. Джилл Байдена и Эмхофф приветствовали друг друга рукопожатием и не разрывая рук устроили поцеловались в губы, - сказано в публикации.

В комментариях к посту читатели издания пишут, что такое поведение неприемлемо для 71-летней супруги президента.

- Они все извращенцы, претендующие на мораль! ... Вероятно, это просто привычка Джилл спать с другими парнями, она изменила своему первому мужу с Джо...Они оба выбрали одну и ту же сторону и губы их случайно встретились, - пишут пользователи.