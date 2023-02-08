Сенатор Пушков предрек разрыв между интересами нации и правящей верхушки США Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в Америке намечается разрыв между интересами правящей верхушки и интересами нации, которым противоречит участие страны в украинском конфликте.

- Еще полгода назад статья с критикой политики Вашингтона, при которой Штаты "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс". Это важный феномен. Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается - пока только намечается - разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте, - написал политик в своем посте в телеграм-канале.

А до этого посол США в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США идут на целенаправленную эскалацию украинского конфликта, передавая Киеву все более мощные вооружения. При этом он отметил, что США де-факто науськивают Киев атаковать российские регионы и подчеркнул, что Россия будет всеми силами защищать все земли, вошедшие в ее состав.