В России разработан дальний транспортный беспилотник ТрАМП с грузоподъемностью 250 кг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России был разработан дальний транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, что расшифровывается как транспортная авиационная многофункциональная платформа. Он может перебрасывать до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства сообщает, что Транспортная авиационная многофункциональная платформа (ТрАМП) является беспилотником самолетного типа классической компоновки, который будет предназначен для доставки и десантирования грузов. Отмечается, что БПЛА способен выполнять опасные задачи при минимальных затратах в сложных метеорологических условиях.

Источника агентства назвал ключевой особенностью нового беспилотника большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который помогает загружать на борт БПЛА габаритный багаж, а также сбрасывать его без какой-либо посадки в заданную точку при помощи с парашютом.

Напомним, в конце января этого года появилась информация о том, что российские инженеры разработали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов.