Психолог Самбурский связал стремление постоянно наводить порядок с психическим расстройством Фото: Евгения ГУСЕВА

Нетерпимость к беспорядку и постоянное стремление навести чистоту может свидетельствовать о развитии симптома обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) или быть реакцией на психологическую травму и стресс.

Речь не идет о простом поддержании чистоты в жилище, а про маниакальную непереносимость беспорядка. Стремление все чистить и дезинфицировать свидетельствует о психическом заболевании, для которого характерны навязчивые мыслями и повторяющееся поведение.

- Чрезмерная уборка может быть формой избегания, поскольку она позволяет людям отвлечься от проблем, с которыми они сталкиваются, – говорит «Газете.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский.

Порой эта форма расстройства может привести к физическому истощению, а в запущенной – к финансовому, так как надо постоянно покупать чистящие средства.

Подобное расстройство поддается терапии, но главное признать, что оно есть. Человеку также стоит самому пытаться стабилизировать ситуацию, для этого нужно ставить реалистичные цели в отношении уборки, каждый день затрагивать только одну зону и не больше.

Не лишним будет подключить музыкотерапию. Она способна решать множество задач, лечить она не может, но способна помочь на ментальном уровне, сообщает "360".

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