Глава МЧС Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку российских спасателей Фото: REUTERS

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Также утоняется, что в настоящее момент идет подготовка сотрудников ведомства к вылету в зону ЧС.

Ранее сообщалось, что российские спасатели уже прибыли в Турцию после серии мощных землетрясений для помощи в поиске людей и разбора завалов. Вместе с нашими специалистами Центроспаса в турецкий город Адана прибыл корреспондент KP.RU Владимир Веленгурин.

Согласно последним данным турецких властей, общее число погибших при землетрясении в стране возросло до 6234, а количество раненых превысила 37 тысяч человек. Также в результате серии подземных толчков оказались разрушены дороги и более тысячи зданий.