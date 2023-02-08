Рогов заявил о необходимости отодвинуть линию соприкосновения на 150 км на запад из-за поставок ракет Украине Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал о необходимости отодвинуть линию соприкосновения на 150 километров западнее, указав на поставки более дальнобойных ракет для украинских войск.

Рогов заявил, что бомбы GLSDB могут преодолевать расстояние в 150 км, поэтому «риски большие, и нужно действовать на упреждение». «Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», - заявил он.

По его словам, украинская армия при появлении у них на вооружении GLSDB начнет обстреливать не только Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и сможет дотянуться до Таганрога, Курчатова, Брянска, Луганска, Курска, Джанкоя и Армянска.

Напомним, ранее Bloomberg заявил, что США смогут направить Украине снаряды GLSDB только через девять месяцев.