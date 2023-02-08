ПОРА: Будущее Арктики — в межэкспертном взаимодействии

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Об этом рассказали на Зимней школе Центра международной и региональной политики (CIRP), посвященной теме — «Арктика в период геополитических перемен». Мероприятие прошло в Великом Новгороде при поддержке Фонда Горчакова и Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

— Россия в своей политике в высоких широтах исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения», – заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Он считает, что Арктику необходимо рассматривать не как поле для геополитических интриг, а исключительно как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества в области «мягкой безопасности» (экология, климатические изменения, загрязнение морей, соблюдение прав коренных народов и т.п.). Фрагментация сотрудничества, которая, к сожалению, наблюдается сегодня – это риск для конструктивного взаимодействия и низкой политической напряжённости в регионе, считает Корчунов.

— Деятельность Арктического совета в 2022 году можно назвать «итальянской забастовкой», полагает Николай Доронин, председатель правления ПОРА.

— Будущее Арктики будет скорее не межстрановое, а межэкспертное, когда человек с человеком, специалист со специалистом будут связываться и решать общие задачи. Они никуда не денутся – это вопросы изменения климата, «невечной» мерзлоты, которая сейчас разрушается, опыта жизни человека в Арктике. Это общие вопросы, в изучении которых у России большие конкурентные преимущества. Когда работают пушки, как известно, дипломатия замолкает. Она работает, когда есть основа для того, чтобы разговаривать и приближать позиции разных стран или сообществ», – говорит Доронин.

А интерес молодежи к Арктике развивается по синусоиде: после кампаний по героическому освоению Арктики в советское время и упадка 1990-х молодёжь снова начинает видеть в жизни и работе в Арктике возможности.

Принять участие в работе школы могли студенты старших курсов, магистры и аспиранты высших учебных заведений по направлениям международные отношения, политология, международная журналистика. Перед ними выступили спикеры МИД, Фонда Горчакова, СПбГУ, Проектного офиса развития Арктики, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и других организаций.