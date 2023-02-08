Ким Чен Ын вместе с дочерью встретился с генералами Корейской народной армии Фото: REUTERS

Лидер КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э встретился с генералами Корейской народной армии по случаю 75-й годовщины ее основания. Об этом сообщает радио "Голос Кореи".

Уточняется, что политик прибыл в "гостиницу", где были размещены военные. Там главу республики встретили высокопоставленные генералы и командиры. После визита состоялся торжественный прием, на котором Ким Чен Ын выступил с речью.

. Фото: REUTERS

- Лидер КНДР выразил уважение и послал поздравления всем военнослужащим Вооруженных сил страны, - сообщает радио.

До этого сайт KP.RU писал, что Ким Чен Ын вместе с дочерью поприветствовал личный состав, внесший вклад в запуск баллистической ракеты "Хвасон-17", и даже сделал памятные фотографии.

Также в январе отмечалось, что политик несколько раз за два месяца появился на публике вместе со своей 9-летней дочерью Ким Чжу Э. По мнению политологов, появление северокорейского лидера в свет с дочерью является желанием пригрозить США.