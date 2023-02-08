Игорь Артамонов оценил обновленные социальные объекты в Ельце

Игорь Артамонов отметил, что люди вложили душу в обновление школы искусств и библиотеки. Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

В ходе рабочей поездки в Елец губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оценил обновленные объекты – детскую школу искусств №2 и модельные библиотеки. Отметим, что ремонт сделали в двух зданиях школы искусств, расположенных на улицах Орджоникидзе и Кротевича, которые построены в 1934 и 1987 годах. Помещения обновили по нацпроекту «Культура». Заменили перегородки, полы, окна, электроснабжение, улучшили шумоизоляцию, сделали кровлю фасада. Также расширили коридор и кабинеты. В школе искусств появился свой концертный зал с современным звуковым и световым оборудованием.

Сейчас здесь работают восемь отделений: фортепианное, оркестровое, теоретическое, народные инструменты, музыкальный фольклор, хоровое и сольное пение, раннее эстетическое образование, живопись. В школе занимаются более 400 детей. Играют на новых инструментах.

Также после ремонта в Ельце открылись две модельные библиотеки – детская и взрослая. В библиотеке имени Салтыкова-Щедрина вместо глухих стен установили прозрачные перегородки, пространство разделили на зоны с помощью двухъярусных конструкций.

Детская библиотека «Лучковская» превратилась в высокотехнологическое пространство. Здесь есть современные компьютеры, профессиональные установки для кукольного театра, студии рисования песком и создания анимации, шлем виртуальной реальности, интерактивная панель, обучающий глобус, цифровые демонстрационные и аудиозвуковые системы. В модельной библиотеке будут проходить встречи с авторами, викторины, мастер-классы, творческие вечера с постоянными читателями. Планируют открыть кофейню.

«Радует, что в Ельце создают такие качественные объекты с хорошим дизайном. Видно, что люди вложили душу в обновление школы искусств и библиотеки. Людям это нравится. Продолжим эту работу», – резюмировал Игорь Артамонов.