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НовостиПолитика8 февраля 2023 8:06

Патрушев заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане

Секретарь Совбеза РФ заявил, что Кабул «пожинает плоды оставленного американцами хаоса»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Патрушев заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане

Патрушев заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что американская политика в Афганистане привела к «стремительной деградации» ситуации в экономике.

«Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», - сказал секретарь Совета безопасности РФ в ходе пятой встречи секретарей Совбеза по афганской проблематике.

Как писал сайт KP.RU, в январе прошлого года член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майкл Маккол потребовал от Государственного департамента предоставить Соединенных Штатов документы, связанные с выводом американских войск из Афганистана. В письме конгрессмен запросил список всех межведомственных встреч при президентской администрации, связанные с выводом войск.

Напомним, США вывели войска из Афганистана летом 2021 года.