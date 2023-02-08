Патрушев заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что американская политика в Афганистане привела к «стремительной деградации» ситуации в экономике.

«Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», - сказал секретарь Совета безопасности РФ в ходе пятой встречи секретарей Совбеза по афганской проблематике.

Как писал сайт KP.RU, в январе прошлого года член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майкл Маккол потребовал от Государственного департамента предоставить Соединенных Штатов документы, связанные с выводом американских войск из Афганистана. В письме конгрессмен запросил список всех межведомственных встреч при президентской администрации, связанные с выводом войск.

Напомним, США вывели войска из Афганистана летом 2021 года.