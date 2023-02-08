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НовостиПолитика8 февраля 2023 8:19

Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев начал переброску дополнительных сил в Донбасс с запада Украины

Он также добавил, что по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений
София ГОНЧАРОВА
Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев начал переброску дополнительных сил в Донбасс с запада Украины

Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев начал переброску дополнительных сил в Донбасс с запада Украины

Фото: REUTERS

Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные силы с запада Украины в Донбасс

- Есть информация, что у них (ВСУ) дела очень плохи, в топку боевых действий ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины, - рассказал он в эфире "Соловьев Live".

Алаудинов также добавил, что в целом ситуация на фронте складывается "очень хорошо", по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.

До этого командир "Ахмата" рассказывал, что Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он также отмечал ежедневно на всех участках подразделения российских войск "потихоньку двигаются вперед".