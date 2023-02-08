Умер Игорь Мангушев, командир подразделения Народной милиции ЛНР Фото: из соцсетей

Умер командир подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Мангушев с позывным «Берег», которого ранили несколько суток назад выстрелом в голову. О его смерти РИА Новости рассказа его друг Аким Апачев.

Как рассказал Апачев, он навещал Мангушев вместе с его супругой Татьяной в больнице в минувший вторник, 7 февраля. Врачи заявили, что он находится в атонической коме, что является последней стадией комы.

«Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга. "Берег" бы очень хотел выжить, но уже не имел шансов», - сообщил друг Мангушева.

Апачев также сообщил, что данное дело было передано в Следственный комитет Российской Федерации во вторник, 8 февраля. «По материалам дела, насколько мне известно, все ясно. Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал», - уточнил он.

Напомним, при поступлении к врачам состояние Мангушева было стабильно тяжелым с негативной тенденцией.