МИД РФ назвал число отказавшихся от российского гражданства в 2022 году Фото: Александр Подгорчук

Число россиян, которые отказались от российского гражданства в прошлом году, составило 4 306 человек. Об этом в среду, 8 февраля, пишет РБК, ссылаясь на данные департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, где сообщили, что изменений в динамике числа обращений по вопросу оформления выхода из гражданства за границу не отмечено.

Сообщается, что количество тех, кто вышел из гражданства России в 2022 году, стало наибольшим за последние три года (3 877 в 2020 году и 4 055 в 2021 году), однако в 2019 году от российского гражданства отказывались больше - 4 356.

В ведомстве напомнили, что в период 2020-2021 гг. были введены санитарно-эпидемиологические требования из-за пандемии коронавируса, в связи с чем «прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме».

«Особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, ранее в январе этого года российское посольство в Эстонии перестало принимать заявления об отказе от гражданства.