Командир "Ахмата" Алаудинов: Российские войска при продвижении заняли несколько улиц в Артемовске Фото: Дмитрий СТЕШИН

Командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил о продвижении российских войск в Артемовске.

По его словам, ВС РФ уже удалось занять несколько улиц города.

- (Силы) , которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц, - рассказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live"

Он также уточнил, что сейчас идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку.

В этот же день командир спецназа "Ахмат" сообщал, что украинские силы начали перебрасывать дополнительные силы с запада Украины в сторону российского Донбасса. При этом он отметил, что по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.